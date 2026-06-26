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magyar kormány magyarország ukrajna

A magyar kormány az ukrán érdekeknek megfelelően cselekszik

2026. június 26. 17:06

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnyi valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül.

2026. június 26. 17:06
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Fidesz Magyarország
Fidesz Magyarország
MTI

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnyi valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül. Ennek a bődületes pénzösszegnek a mozgatásában rendszeresen közreműködtek ukrán katonák és az ukrán titkosszolgálat emberei. A hatóságok a nemzeti kormány időszakában lépéseket tettek a pénz eredetének és felhasználásának feltárására. Minden nemzeti érzelmű magyar ember számára világos, hogy Magyarország nem lehet az ukránok által korlátlanul és ellenőrzés nélkül használt pénzmosoda és átjáróház.

A nyomozásban részt vevő hatóságok vezetői és munkatársaik elismerést és jutalmat érdemelnek, amiért megvédték Magyarország nemzeti érdekeit. Felháborító, hogy az új, ukránbarát kormány elismerés és jutalom helyett zaklatja és büntetőeljárással fenyegeti a hazájuk szolgálatát becsülettel végző tisztviselőket. Nyilvánvaló, hogy a magyar kormány az ukrán érdekeknek megfelelően cselekszik.”

Nyitókép: MTI/NAV

Összesen 15 komment

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Sorrend:
templar62
2026. június 26. 19:13
Jejupuninó .
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0
0
lemez
2026. június 26. 18:46
Shell kapitány megmondta ne fogyasszunk sok áramot mert nem jut elég a hohol náci ukiknak.Ejnye-bejnye.
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1
0
boomaire
2026. június 26. 18:17
M. Szálasi a Fidesszel szemben pontosan azokat a módszereket alkalmazza, mint a nácik a zsidótörvényekkel. Valamilyen koholt kollektív váddal egy társadalmi csoportot meggyűlöltetnek a társadalommal és attól kezdve a "többség" boldogan asszisztál azok lemászárlásához. egyelőre politikailag, de ha nem távoznak önként, akkor a fizikai megsemmisítéstől sem riadna vissza.
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2
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makapaka2
2026. június 26. 18:10
M. Péter betegesen féltékeny Orbán Viktorra. De, ha ebbena beteg viselkedésben átlép egy határt, az nem marad büntetlenül.
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