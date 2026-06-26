„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából több ezer milliárd forintnyi valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül. Ennek a bődületes pénzösszegnek a mozgatásában rendszeresen közreműködtek ukrán katonák és az ukrán titkosszolgálat emberei. A hatóságok a nemzeti kormány időszakában lépéseket tettek a pénz eredetének és felhasználásának feltárására. Minden nemzeti érzelmű magyar ember számára világos, hogy Magyarország nem lehet az ukránok által korlátlanul és ellenőrzés nélkül használt pénzmosoda és átjáróház.

A nyomozásban részt vevő hatóságok vezetői és munkatársaik elismerést és jutalmat érdemelnek, amiért megvédték Magyarország nemzeti érdekeit. Felháborító, hogy az új, ukránbarát kormány elismerés és jutalom helyett zaklatja és büntetőeljárással fenyegeti a hazájuk szolgálatát becsülettel végző tisztviselőket. Nyilvánvaló, hogy a magyar kormány az ukrán érdekeknek megfelelően cselekszik.”