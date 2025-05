Térkép bizonyítja: kevés olyan ország van Európában, ami felvenné a versenyt Magyarországgal ezen a kiemelt fontosságú területen

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője közösségi oldalán írta meg: „egész Európában nálunk az egyik legalacsonyabb a házasságon kívül született gyermekek aránya”.

Susan L. Brown „Family Structure and Child Well-Being: The Significance of Parental Cohabitation” című cikkére hivatkozva Sebestyén felsorolta a családalapítás, mint a szilárd társadalmi berendezkedés alapkövének gyakorlatban kimutatható előnyeit:

A házasság általában stabilabb családi környezetet biztosít, ami növeli a gyermekek biztonságérzetét.

A házas szülők gyakran jobb gazdasági helyzetben vannak, ami pozitívan hat a gyermekek jólétére és lehetőségeire.

A stabil családi háttér hozzájárulhat a gyermekek jobb pszichológiai állapotához, csökkentve a stresszt és a szorongást.

A házasságban élő szülők gyermekei általában jobban teljesítenek az iskolában, mivel több támogatást és figyelmet kapnak.

A stabil családi környezet segíti a gyermekek szociális készségeinek fejlődését és jobb kapcsolatok kialakítását.

