Megszűnt Európa rendje – Maróth Miklós professzor a Mandinernek

Maróth Miklós

1943-ban született Budapesten. Az ELTE BTK latin–görög–arab szakán végzett, 1970-ben doktorált, 1974-ben a nyelv­tudomány kandidátusa lett, 1988 óta a nyelvtudományok doktora. Ösztöndíjjal tanult Bagdadban, Bécsben, vendég­kutatóként a Harvard, illetve a Cambridge-i Egyetemen. Évtize­dekig az MTA Ókor­tudományi Kutatócsoport munka­társa volt, 1992-től a PPKE BTK egyik szervezője, alapító dékánja, 2013-ig klasszika-­filológia és arabisztika­professzora. 2002 óta az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, 2019. szeptember 1-­jétől az MTA régi kutatóintézeteit összefogó szervezet, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke. Az MTA rendes tagja, a Magyar Corvin-lánc, a Széchenyi­-díj, valamint a Széchenyi­-nagydíj birtokosa.

Professzor úr, látta már a Hunyadi sorozatot?

Nem, és félek tőle, nem is fogom. Ez nem elvi kérdés, pusztán arról van szó, nincs rá időm, a televízióban csak a híreket szoktam megnézni, moziban is akkor voltam utoljára, amikor a ma már ötvenévesnél idősebb fiaim még a lábamon ültek a vetítőteremben. Aki humán területen dolgozik, annak olykor céltalanul is kell olvasnia szövegeket. Szó sincs tehát arról, hogy elutasítanám az ilyen „világi hívságokat”.

És mit gondol arról, hogy az ilyen produkciók ráirányítják a figyelmet történelmünkre, illetve a hőseinkre?

Ezt fontosnak tartom. Mindig irigyeltem az angolok hasonló történeteit, például Artúr király legendáit, amelyek azt sugallják, ők valamiféle kivételes nép. Mostanában a törökök sulykolják bele az arab világba meglehetősen kommersz dolgaikkal vezető pozíciójukat – megjegyzem, mivel ezeket a kulturális termékeket Magyarországon is el lehet érni, sokan török olvasatban ismerik meg történelmi eseményeinket. Ennek a műfajnak tehát van egyfajta propagandaereje, én ugyanakkor nem szorulok rá, magamtól is tudom, hová tartozom, hol a helyem.

Ha már itt tartunk: gratulálunk a nemzeti ünnep alkalmából átvett Széchenyi-nagydíjához. Nem ez az első rangos állami elismerése. Mit jelent önnek?

Egy módon adhattam a feleségem tudtára, hogy ez komoly esemény: közöltem vele, ehhez új ruha kell. Azt azonban én is csak az unokámtól tudtam meg, hogy eddig hatszor osztották ki e díjat, s ez volt a hetedik alkalom. Ennél is jobban megrendültem, amikor megnéztem, kikkel osztozom az elismerésen.