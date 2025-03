Brüsszel megakadályozná az évtized üzletét, amiért fél Európa irigykedik Magyarországra

Ha hivatalossá válik Brüsszel lépése, akkor az nem csupán Magyarországgal szemben ellenséges, de Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi konfliktust is tovább mélyíti.

A VG kiemeli, akármit is tesz most az Európai Bizottság, azt nem fogja tudni megakadályozni, hogy a szegedi BYD-gyár megépüljön és megkezdje a termelést, sőt a tervek szerint 2025. második felében erre minden bizonnyal sor is kerül. Az angolszász lap szerint a Bizottság három dolgot tehet, ha úgy találja, a kínai vállalat tisztességtelen állami támogatásban részesült:

az értékesítésre vonatkozó szankciót alkalmazhat

pénzbírságot szabhat ki

a kapott támogatás visszafizetésére is kötelezheti.

A szegedi BYD-beruházás mintegy négymilliárd euróba kerül, és akár tízezer új munkahelyet is teremthet.

Az EU tisztségviselői azt is kifogásolják, hogy kínai munkaerőt és alapanyagokat alkalmaznak az építkezés során, és ez nem hoz gazdasági előnyt az EU számára. A történtekre Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter reagált. A tárcavezető elmondta, hogy ugyan nem kaptak értesítést az Európai Bizottságtól a vizsgálatról, de nem is érte meglepetésként őket.

„Köztudott, hogy minden Magyarországon megvalósuló beruházás megjelenik a bizottság radarján, és Brüsszel kettőzött figyelemmel követi az állami támogatásokról szóló magyar döntéseket”

– fogalmazott Bóka.

Hozzátette, nyugodtak Brüsszel lépése felől, mivel alaposan mérlegelik az állami támogatásokat. Az Európai Bizottság szóvivője nem kívánt nyilatkozni a témában, a BYD szóvivője pedig nem válaszolt a megkeresésre – írja a VG.

Nyitókép forrása: CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP