„Ki más? Hát Orbán. A frankót is ő szokta megmondani, pénteken a rádióban is jól megnyugtatott, hogy nem kell kilépnünk az EU-ból, szétesik az magától. (Ami majdnem pontos fogalmazás: az Unió, ha nem is „magától” gyengül, de magától Orbántól és a hasonszőrűektől bizonyosan.) Azt is mondta, örül, hogy ilyen jó a nyugdíjasokkal a kapcsolata. Érdekes, velem speciel nem annyira, de nem szólhatok egy szót sem, fenntartásaink kölcsönösek.

Most viszont a Francót is megmondta. A Vox párt meghívására Madridban találkozott Európa szélsőjobboldalának színe-java (ha lehet ilyet mondani róluk). Orbán felhasználta az alkalmat, hogy még egy lépéssel tovább lépjen a jobbszél jobbszéle felé. Meleg szavakkal emlékezett meg Francóról, akit Európa utolsó fasiszta szellemű diktátoraként tartanak számon. Akkor is, ha a véreskezű államfőt a hidegháború idején antikommunizmusa miatt fintorogva ugyan, de kezdte befogadni a nyugati világ.