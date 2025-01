„Csak Webernek azért a kicsi, néhány milliós brüsszeli fizetésért és a mentelmi jogért, ugye?!

Te beszélsz migrációról meg arab negyedről? Arab negyed nincs és nem is lesz. Ellenben a te főnököd, Weber a legnagyobb bevándorláspárti egész Európában. Minket támadtok azért, mert mi nem engedjük be a terroristákat!

Magyarország szinte folyamatosan befektetési rekordot dönt. Jönnek az amerikai, német, francia, japán, kínai és arab befektetők is. Munkahelyeket teremtenek, adót fizetnek, erősítik a magyar gazdaságot. Mindenkit elzavarnál, Kicsi? Ezt rendelte tőled, Weber? Ezt adta parancsba? Magyarországot kell gyengítened?!

Te Webert, mi a magyar embereket képviseljük. A harc folytatódik!”