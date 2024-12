Nyitókép: Képernyőfotó

„Most, hogy a kormányzat kérdése gyakorlatilag el is dőlt, nézzük meg, hogy pontosan mit is ad nekünk a Tisza Párt.

Ami talán a legfontosabb adóssága a mostani kormányzatnak, hogy végre megszűnik a külpolitikai elszigeteltségünk, Magyar Péter ugyanis Manfred Weber hűséges barátjaként olyan szoros együttműködést folytat a demokrata elittel, ami fizikailag csak lehetséges. Ezután végre olyan miniszterelnökünk lehet, aki tényleg mindent megtesz, amit a külföldi partnerek kérnek, ezáltal lehetőséget teremtve, hogy az együttműködés e formáját minél szélesebb körre kiterjesszük az EU vezetése felé is.

Végre egy olyan vezetése lehet Magyarországnak, amely felvállalja a rezsihazugságot, és leépíti az állami szubvenciók rendszerét. Valóban tarthatatlan, hogy míg a lakossági fogyasztás árszabása Európában a legalacsonyabb (újabb ranglista végén kullogunk!), addig a közműszolgáltatók profitrátája gyakorlatilag nulla. Ezt a tarthatatlan rendszert is csak azért engedheti meg magának az Orbán-kormányzat, mert állami tulajdonban vannak a közműszolgáltatók. Azonban ha privatizálnánk, azzal a bevezetőben említett know-how hazahozatala mellett végre a profitrátát is lehetne növelni. Különben is, a németek négyszer annyit fizetnek villanyra, és milyen jól elvannak a virágcserép kályháikkal. Ha mindent leküzdő akaratot sugároznak, akár a Volkswagen gyárat is működtethetik. Hinni kell csak benne. Tégláról téglára, virágcserépről virágcserépre építjük fel a magyar ipart! (...)

Ja, és ne feledjük a lengyel modellt. Csak a miniszterelnököt kell lecserélni, nem a jogrendszert, ahhoz, hogy végre jogállam legyünk. Így már biztosan áradni fog az euró Magyarországra. És ami a legfontosabb erénye, hogy végre a Manfred Weber-féle demokraták is elégedettek lesznek velünk. Ha egyszer végre egy kormány képes lenne pontosan, szóról szóra követni azt, amit előírnak nekünk, megszűnne végre az elszigeteltség, Feladni az önrendelkezésünket kérem szépen nem szervilizmus, hanem szuverenizmus. Ha most hűséget esküszünk a nagyobb birodalomnak, az nem hűbéresség, vagy feudalizmus, hanem egyelőség. Ja, és a háború: béke. (...)