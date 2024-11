Orbán Viktor megnyitotta a Puskás Múzeumot: „Ez egy sikersztori” (VIDEÓ)

A megnyitóünnepség Magyarország és a Real Madrid himnuszaival kezdődött, majd Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Puskás Múzeum vezető kurátora mondott beszédet:

„Puskás Ferenc életének minden mozzanata jól dokumentált, de mindannyian érezzük, a titok nem ezekben rejlik. Emberi minősége is példás, mert azt képviseli amire mi magyarok büszkék vagyunk. A hazaszeretet, a barátságot, a csibészséget, de ezeket is ismerjük. Akkor mi a titok? Talán az, hogy minden magyarból van valamennyi Puskásból. Ezért úgy akartuk bemutatni, általa hogy Magyarországot is láttassuk. Mert, ha a világban azt mondják Puskás, azt válaszolják rá, Magyarország.”

Csányi Sándor nem csak Puskás Ferencet, hanem az egész Aranycsapatot is méltatta köszöntőjében:

„Az Aranycsapat nevet a válogatott Szepesi Györgytől kapta, 1953-ban az olaszok legyőzése után, a római stadion megnyitóján. Olyan klasszisok alkották akkor a csapatot, akik közül szinte mindenki megérdemelne egy múzeumot. Puskás Ferenc pedig nemcsak a magyar futballnak, hanem a világ labdarúgásának is az ikonikus alakjává vált. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a múzeum létrejöhessen. Azt gondolom, jól szolgálja majd azt a célt, hogy megőrizzük a magyar futball arra méltó pillanatit, ami ösztönző lehet a fiatalabb generációk számára is” – hangsúlyozta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.