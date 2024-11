Nyitókép: Képernyőkép / Magyar Nemzet

„Gulyás Márton látta vendégül Fluor Tomit a Partizánban. Az ismert baloldali rappert nem véletlenül hívták meg a műsorba. A baloldali média mostanra teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Egy nemzetközi csapat úgy döntött, hogy ő lesz most az aktuális kiválasztott, ő kap meg minden támogatást. Gulyás Márton pedig az egyik magyarországi helyőrsége ennek a baloldali érdekkörnek, így nem meglepő, ha hétről hétre igyekszik olyan vendégeket meghívni a műsorába, akik Magyar Péter mellé álltak. Ez a kör jól behatárolható. Már az október 23-i Tisza-tüntetésen feltűntek a szokásos emberek mellet a jól ismert, régi SZDSZ-es figurák is.

Rost Andrea és Nagy Ervin színművész szereplése nem volt újdonság, a két művész már régóta Magyar Péter mellett áll. De például megjelent Koltai Róbert és Jordán Tamás is, akik az 1990-es évektől kezdve egészen a párt megszűnéséig nyíltan kiálltak az SZDSZ mellett. Fel van építve ez a rendszer.

Fluor Tomi mostani megszólaltatása a fiatal generációnak szólt. Meg kellett mutatni nekik, hogy a sapkás, heherésző, jópofáskodó rapper is Magyar Péter-rajongó. Fluor szokásához híven most is megfelelt az eléje támasztott követelményeknek. Először az országjáró haknijai kapcsán rúgott bele a vidéki emberekbe, mondván, hogy ő alapból vidékről jön, ami más világ, és sok idő telt el, mire Pestre költözve megtanulta, hogy van, ami inkább ciki viselkedés, mintsem menő. Illetve szerinte azt a fajta érzékenységet, amit Pesten megtanult, vidéken nem tudta volna elsajátítani – idézte a Mandiner a zenészt.”