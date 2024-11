Nyitókép: Képernyőkép / Népszava

„Graham Greene híres regényének címe »A csendes amerikai«. Sokan olvasták, még többen látták valamelyik filmváltozatát. Amerikáról most új változatot láthatunk, az is, aki nem kifejezetten erre akart jegyet váltani. Ám nem viselkedhetünk úgy, mint aki csak ül és néz a moziban.

Az Egyesült Államok következő elnöke minden, csak nem csendes. Ő a hangos amerikai. Nagyotmondó, szívesen handabandázik, nagyhangúan ígér és fenyeget. A magyar miniszterelnök most a »hangos amerikai« fényében sütkérezik. Hülye lenne – és nem az –, ha nem igyekezne ennek minden pillanatát kiélvezni, bemutatni, amíg még lehet. A Facebookon már a végeredmény előtt körbejárt a vicc: »Az előzetes adatok szerint Orbán Viktor elsöprő győzelmet aratott az amerikai elnökválasztáson«. Nem véletlenül idézi fel saját, 2022-es győzelmi híradásának szlogenjét (»még a Holdról is látszik«) most Trumpra átköltve: győzelme »még a Marsról is látszik«. Mi, győztesek, már csak ilyenek vagyunk…

Tudja: most kell lehúznia minden bőrt az amerikai fordulatról. Lehúznia és magára vennie, mert – Adyval szólván – »lesz még hidegebb is«.

Gazdasági szempontból mindenképpen. Ezt most nem a »savanyú a szőlő« logikája mondatja velem, noha természetesen nincs ínyemre az amerikai szőlőtőke új termése. De nem érzi majd édesnek az ország sem. Ami Trump megválasztásából politikai haszon, az Orbáné, de ami gazdasági, biztonsági és igen, szuverenitási kár, az az egész országé lesz.”