Talán a régi vicc magyarázza meg a jelenséget:

Kohn észrevesz a járdán egy régi ismerőst. Megáll mellette, és odainti a kocsihoz.

– Mi van magával? – kérdezi. – Rémesen néz ki. Lefogyott, piszkos, és ne haragudjon a nyíltságomért, még büdös is.

– Foglalkozási ártalom – mondja a régi ismerős.

– Mivel foglalkozik mostanában?

– Elefántirigátor vagyok.

– Ez meg miféle foglalkozás?

– Tudja, egy cirkuszban dolgozom, ahol elefántok is szerepelnek. Az elefántokkal mindig baj van, ha kimennek a közönség elé. Ugyanis a rivaldafénytől megijednek, hascsikarást kapnak, és nagy lepényeket hagynak a porondon. Ennek az orvoslására alkalmazott az igazgatóság. Mielőtt a szám elkezdődik, engem a markos cirkuszi szolgák megragadnak, bedugnak sorjában az elefántok fenekébe, és jól megcsavarnak. Erre az elefántok helyben elvégzik a dolgukat, és nem hagynak lepényeket a porondon.

– De hát ez borzasztó – mondja a meleg szívű Kohn. – Nézze, nekem most úgyis szükségem van egy jó munkatársra, tisztességes fizetéssel. Elmegyünk, veszünk magának rendes ruhát, és beáll hozzám dolgozni.

– Sajnos nem tehetem – rázza a fejét az ismerős.

– Csak nem akar továbbra is elefántirigátor maradni?

– Tudja, hogy van ez!… Ha az ember egyszer már belekóstolt a művészetbe!