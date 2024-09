Türelem, türelem, már csak pár hét, és Magyar Péter az EP-ben kényelmesen belesimulhat az ottani fősodorba

A hírek szerint Magyar Péter már el is kezdte a szervezkedést a Kutyapárttal, Karácsonnyal és a végül a Fidesz által is támogatott Vitézy Dáviddal közösen. Itt most bizony matekozni kell, az idő szorít, az elvek és ígéretek helyét pedig a jelek szerint átveszi a nettó hatalomtechnika.