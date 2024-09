Így szívatja az autósokat Karácsony Gergely!

Karácsony Gergely (jobbra) és stábja mindig kitalál valamit, amivel a budapesti autósokat bosszanthatja. Fotó: MTI/Balogh Zoltán.

Mindenhol biciklisáv

Habár a számítások szerint csupán a budapestiek 5 százaléka jár rendszeresen biciklivel, mindenhol kerékpársávokat alakítottak ki, a körút például szinte járhatatlanná vált – írja a vezess.hu. A biciklisávokban viszont alig látni kerékpárost…

Zebrák tömkelege

Úgy tűnik, a városvezetés legnagyobb ellenfele az autók mellett a felüljárók és az aluljárók, éppen ezért

számtalan új zebra lassítja a közlekedést az aluljárók környékén.

A Nyugatinál több ilyen is kiépült, tovább lassítva ezzel az amúgy is kibírhatatlan autósforgalmat.

Üres pesti biciklisáv, miközben az autósok a dugóban vesztegelnek. Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Még kevesebb parkolóhely

A helyi lakosoknak lefoglalt parkolóhelyekkel sikerült még nagyobb kalamajkát teremteni, de ez is fokozva lett, hiszen egyes utcákon már csak a helyben lakók hajthatnak át. Egy szörnyű példa a Wesselényi utcánál lévő 50 méteres szakasz, amelyet csak helyi lakosok használhatnak, más nem hajthat be. Ennek elkerülése is méretes dugókat okoz a környéken.

Még drágább parkolás

Egyes kerületekben már a 600 forintos óradíj sem ritka, ráadásul

a díjköteles időszak sok helyen 22 óráig tart, ami szintén az autósokat hozza nehéz helyzetbe, pontosabban a pénztárcájukat.

Lezárt rakpart és hidak

Az autósok bosszantásának mintapéldája a pesti alsó rakpart lezárása, ami reggel és este hatalmas káoszt okoz, miközben a forróságtól gőzölgő rakpartot a kutya sem használja korzózásra. De ez sem volt elég Karácsonyéknak, a felújítás után a Lánchidat sem kapták vissza az autósok. Az egyik érv az volt, hogy a felújítás alatt megszokták a kocsival járók, hogy nem hajthatnak rá…