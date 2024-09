Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Az idei kötcsei piknik szokatlannak számított több tekintetben is. Itt rendszeresen, évről évre a Fidesz belső támogatói körének szerveznek zárt körű találkozót, ahol Orbán Viktor beszédet mond. Egyfajta jobboldali Szárszónak is tekinthetjük az összejövetelt, azzal a különbséggel, hogy a sajtó csak a kapun kívül lehet jelen. Általában homály fedi, hogy mi hangzik itt el, legfeljebb utalásokból, hivatkozásokból, kiszivárogtatásokból lehet tudni egy keveset a tartalomról. Idén a miniszterelnök az általa elmondott beszéd részleteiről videókat osztott meg, hosszan válaszolt a sajtó kérdéseire a találkozóra menet, és bejelentette, hogy az ún. „»orosz« módszerre épülő edzéstervvel fogyókúrába kezd. Érdemes megállni egy pillanatra, és a felszín mögé pillantani: vajon mit is jelentenek ezek a szokatlan mozzanatok?

Ahogy a legutóbbi írásomban is utaltam rá, Magyarország komoly bajba került. Elhúzódik a gazdasági válság, várat magára a fellendülés. Az inflációt szerencsére sikerült mérsékelni, de az életszínvonal visszaesését még nem tudta korrigálni a kormány.

A kabinet hibás döntései miatt a magyaroknak kellett a legnagyobb árat fizetni az EU-ban a koronavírus és az orosz–ukrán háború okozta krízis miatt.

Gondban vagyunk a partnereinket tekintve is: aggasztó mértékű konfliktusba kerültünk az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal. Az EU vezetőinek jelentős része látványosan bojkottálja a magyar soros elnökség rendezvényeit, rekordméretű büntetést kaptunk az unió közös szabályainak be nem tartása miatt, a nekünk járó pénzek meghatározó mennyisége továbbra sem érkezik meg hozzánk, felfüggesztésre kerültek.

Bár a magyar miniszterelnök aktív közreműködésével sikerült létrehozni a Patrióta frakciót az Európai Parlamentben, a konzervatív áttörés elmaradt a kontinensen.

Az USA-ban két hónap múlva elnökválasztást tartanak, és teljesen megváltozott a tavaszra, nyárra jellemző helyzet: akkor a republikánus Donald Trump, most pedig a demokrata Kamala Harris tűnik esélyesnek. Rossz hír ez idehaza, hiszen a demokratákkal – az EU-hoz hasonlóan – teljesen elromlott a viszonya a Fidesz–KDNP-kormánynak, enyhülést az elhidegült kapcsolatokban csak Trump sikere esetén remélhetünk.