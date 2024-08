Magyar Péter és a választói jelenleg a hosszúra nyúlt mézesheteiket töltik – kommunikációs specialista a Mandinernek

Perlaky-Papp állítja, a baloldali szimpatizánsai egyetlen dolgot remélnek, azt, hogy bevégezze végre azt a küldetést, amit az eddigi politikusaik nem tudtak a számukra megadni: hogy legyőzze, megbuktassa Orbán Viktort, leszámoljon a NER rendszerével. Ezért végtelenül megbocsátóak ezek a választók vele, nem érdekli őket, hogy miket művel, hogyan viselkedik, miket mond.

Híveinek másik csoportja, az apolitikusok pedig egészen mást látnak benne, tetszik nekik, hogy Magyar celebként, rocksztárként adja elő magát.

S mivel korábban ilyen attitűdű politikusok nem nagyon voltak jelen a hazai közéletben, ezek az emberek nem is mentek el szavazni, nem érdekelte őket a közélet. Ugyanakkor a Tisza Párt elnökének – aki másként beszél, másként néz ki – felbukkanása nyomán már őket is kezdi foglalkoztatni bizonyos szinten a politika. Mindz persze korosztályi, kulturális beállítottság kérdése is, elsősorban a fiatal értelmiségiek „vevők” rá.

Az, hogy mindez meddig tarthat, eljöhet-e az a pillanat, amikor már a szimpatizánsainak is elege lesz abból, hogy foltos gatyában táncol, fiatal lányok lába között csúszkál, agresszívan lép fel azokkal szemben, akik videózzák, az egyetemi oktató kijelentette, az EP-választás sikere egyelőre Magyart igazolja, hiszen a semmiből csaknem 30 százalékos eredményt ért el a pártja, ráadásul nyáron is aktív, állandóan kommunikál, valamint megkezdte a pártja megszervezését.

Perlaky-Papp úgy fogalmaz, a politikus és a választói jelenleg a hosszúra nyúlt mézesheteiket töltik, amikor még minden szép, minden jó, minden tetszik, minden ballépés megbocsátható. De aki élt már házasságban pár évet, pontosan tudja, hogy az idő előrehaladtával ezek az idilli állapotok elhalványulnak, vagy meg is szűnnek, három év múlva a feleség már nem biztos, hogy jó képet vág ahhoz, ha a férje hangosan böfög az ebédlőasztalnál.

A szakember azt nem tudja megmondani, Magyar esetében mikor jön el a kijózanodás, de úgy véli, ha már valóban ügyekben eljáró, rendszeresen tárgyaló politikusként kell megjelennie, akkor kevésbé lesznek vele megértőek a szimpatizánsai, ha akkor is így fog viselkedni, mint az elmúlt hetekben.

Másfelől, ha a Tisza Párt elnöke nem változtat a magatartásán, akkor nem reménykedhet abban, hogy a táborát jelentősen növelni tudja, mert a politikáról hagyományosan gondolkodó választók – hiába is akarják esetleg sokan a Fidesz megbuktatását – biztosan nem fogják tolerálni a „magyarpéterizmus” vadhajtásait, inkább más baloldali politikusokat fognak támogatni.