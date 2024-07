Nyitókép: Benkő Vivien Cher/MTI

„Az embernek kedve sincs híreket nézni, kedve sincs a legújabb ordas hazugságokat elemezni, kedve sincs külföldön magyarázkodni az ámokfutó „békeharcos” miatt, kedve sincs szégyellni magát színigazgatók összeesküvés elméletei és újabb és újabb hazudozásai miatt (ne, ne fáradj keresgéléssel, Vidnyánszkyra gondolok), kedve sincs végignézni, hogy a fideszes főpolgármesterjelölt előre tudja, hogy melyik körzetben mit számolnak, hogy hamis kifogásokat nyújt be, hogy addig nem nyugszanak, amíg nem az lesz, amit az állampárt akar, hogy amúgy is mindent akarnak, hogy adót emelnek, de közben harsogják, hogy nincs megszorítás, hogy egy a jelszó a béke, de örökké harcolnak, hogy bárki, bármit hazudozhat következmények nélkül, mert az ember már csak legyint, és kedve sincs ellenállni, vitatkozni, harcolni. Mert minek. Úgy néz ki, ez a világ most az aljasoké.

Mégis le kell írni, mert le kell írni.

Hogy gyermekkórházat bombázni nem csak gyilkosság, hanem olyan szintű gonosz gyilkosság, amire csak ritka szörnyetegek képesek. Putyin ilyen ritka szörnyeteg.”