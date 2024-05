Van a jó oldal, és van a sötét oldal: a nemzeti, szuverenista – kicsit sokkoló ezt újraélni, de legalább megint fiatalnak érezzük magunkat

Nekünk az aktuális birodalom sosem engedi a különutasságot; sem 1942-44-ig, sem 1956-ban, sem most. Nyilvánvaló, hogy nem a demokrácia (ki által definiált?) megsértése vagy a korrupció (ld. még Eva Kaili, von der Leyen etc.) zavarja őket.

Gyurcsány hazugságai, meghamisított pénzügyi jelentései, trükkjeinek százai, lövöldözése, Putyinhoz fűződő jó kapcsolatai sem számítottak rossz pontnak, hiszen a balos monokultúrába belefértek.

Van ugyanis a jó oldal (az övék, nevezzük balnak), és van a sötét oldal: a nemzeti, szuverenista. Ezt a leosztást már ismerjük, ebben nőttünk fel, kár hogy a Szovjetunióval együtt ez nem pusztult ki, csak égtájat váltott.

Kicsit sokkoló újraélni, de legalább megint fiatalnak érezzük magunkat.

Azt szokták mondani, azért is próbálják megbuktatni az Orbán-kormányt, nehogy mások is lássák, hogy a konzervatív politika is lehet sikeres. Én azonban azt gondolom, inkább egyszerű gyűlöletről van szó, ami a progresszív liberális bolsevik erőket mindig is hajtotta mindennel szemben, ami nem ők, mindennel szemben,

ami normális, az emberi természetből és az isteni rendből következik.

Már csak azért is életszerűtlen a gondolat, mert az Európai Uniót kereszténydemokraták hozták létre, és igazából addig működött jól, amíg túlnyomórészt kereszténydemokrata vagy konzervatív kormányok vezették Németországtól Franciaországon át Nagy Britanniáig.

Az a narratíva pedig végképp hamis, hogy azért feküdjünk le, alázkodjunk meg és fogadjuk el a követeléseiket, mert akkor hozzájuthatunk a pénzhez,

ugyanis a pénz csak eszköz. A szabadságunk, a boldogságunk, az emberségünk, magyarságunk, életminőségünk fenntartására való.

Ha odalökjük a hitünket (iszlám és/vagy ateizmus), a mindennapi létformáinkat-kultúránkat-civilizációnkat (tömeges, az etnikai arányokat alapjaiban felborító migráció), a harmonikus, az élet átadására szolgáló családi viszonyainkat (gender), akkor

mit csinálunk a pénzünkkel?

Mondanám, hogy megehetjük, de már azt sem, mert az csak egy számsor a bank mobilapplikációján.

***