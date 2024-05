Rabbi a Neokohn tiltásáról: A véleménynyilvánítás szabadságának sárba tiprása történik

Az eset kapcsán lapunk felkereste Megyeri Jonatán rabbit, a Neokohn főszerkesztőjét, kíváncsiak voltunk, hogyan kommentálja a történteket, milyen lépéseket tettek az ügyben, illetve, hogy van-e bármi ötlete, mi állhat a tiltás hátterében.

Egy e-mailből értesültünk a letiltásról. Semmiféle indoklás nem történt: nem mondták, melyik cikkel vagy képpel van baj.

Az a probléma, hogy a Facebook egy – szinte – elérhetetlen szervezet. Van egy automatizált rendszer, ahol természetesen fellebbeztünk” – árulta el lapunknak Megyeri Jonatán.

Megszűnt az adminisztráció is

Kifejtette: korábban már fordult elő olyan a portállal, hogy egyik-másik cikket kifogásolta a Meta, de akkor mindig jelezték, hogy melyik cikkel van bajuk, mire ők megpróbálták komformabbá tenni azokat az írásokat.

„Most nem tudjuk, mi lehetett a tiltás oka.

Egy idő után pedig gyakorlatilag az adminisztrációs felület is megszűnt, tehát elérhetetlenné vált az oldal. Magyarán nincs adminisztrációs felület, ahol nyomon tudnánk követni, mi történik az ügyünkkel”

– fogalmazott a rabbi.

Mint elmondta: az e-mailben kaptak egy linket, ami az általános működési szabályzathoz vezet, eleinte csupán ennyi kapaszkodó állt rendelkezésükre. Következő lépésként informális úton kapcsolatba léptek a magyarországi Facebooknál dolgozó illetékesekkel, most pedig kivárnak.

Kiállás Izrael mellett

„Az olvasóink már jól ismerik a Neokohnt, tudják, hogy vállaltan véleményes oldal vagyunk, tehát nem rejtjük véka alá, hogy megvan a véleményünk különböző külpolitikai kérdésekről.

Például az Izraellel kapcsolatos álláspontunk a maximális és feltétel nélküli kiállás Izrael mellett.

Ezt mi vállaljuk. Nem támogatunk semmilyen terrorpárti megmozdulást. Ez egy konzervatív zsidó hírportál, tehát értelemszerűen Izrael-párti” – szögezte le Megyeri Jonatán lapunknak.

Hozzátette: „Ha ez a Meta problémája, akkor nagyon nagy baj van. Az, hogy egy háborús helyzetben valaki a sértett felet támogatja, nem tudom, mióta gond. Ha valóban ez volt a tiltásunk oka,

akkor tulajdonképpen a szólásszabadság megsértése és a véleménynyilvánítás szabadságának sárba tiprása történik.”

A portál főszerkesztője arról is beszélt, hogy nyilvánvalóan régóta látják, hogy a Facebook algoritmusa visszafogja az elérésüket. „Még a konkrét időszakra is emlékszem, amikor ez megtörtént, durván másfél évvel ezelőtt egyszer csak a Facebook elkezdett drasztikusan visszafogni bennünket” – húzta alá.

Mint mondta:

ez látszott a like-ok számából, az olvasottság alakulásából és az átkattintások számából. Körülbelül az ötödére csökkent.

„Szerencsére az olvasóink többsége nem a Facebookról jön, csupán a 8 százaléka, tehát ezután is azt javasoljuk nekik, hogy közvetlenül kattintsanak a Neokhon.hu-ra” – hívta fel a figyelmet a főszerkesztő. Megyeri Jonatán kifejtette: most nem tudnak mást tenni, mint várni. Bár – mint lapunknak fogalmaz – attól tartanak, hogy ezek a procedúrák akár hetekbe is telhetnek. A rabbi jelezte:

Én nem találkoztam még olyan magyar sajtótermékkel, amit teljesen letiltottak volna. Nem szeretnénk mi a precedens lenni.”

Köves Slomó tiltása

Lapunk Köves Slomó tiltása kapcsán is kikérte a Neokohn főszerkesztőjének véleményét, mire Megyeri Jonatán elmondta: „A barátom, kollégám, Köves Slomó Facebook-oldalát is tiltották, valóban, az is teljesen megszűnt. Ő még e-mailt sem kapott, hanem egyszer csak eltűnt az oldala.”

Hozzátette: