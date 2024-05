Kormányinfó: Magyarország abban érdekelt, hogy a NATO olyan döntést hozzon Ukrajnáról, amiből kimaradhatunk

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Csütörtökön 9:30-tól Kormányinfót tart Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, akik a szerdai kormányülés részleteiről adnak tájékoztatást. A Kormányinfó elején Gulyás Gergely elmondta, a helyzet egyre nehezebb az ukrán fronton, mert az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit. A miniszter hozzátette: Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás. Szó esett Manfred Weberről is, aki a férfiak és nők kötelező katonai szolgálata mellett érvel: ez minőségileg új helyzet a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. A NATO-ukrán missziót konkrét intézményi veszélynek nevezte Gulyás Gergely.

„Magyarország abban érdekelt, hogy a NATO olyan döntést hozzon Ukrajnáról, amiből kimaradhatunk” – fogalmazott Gulyás, aki szerint a választások tétje az lesz, milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a józan ész erői.

Az ítélet megszületett, és négy nappal az EP-választás után jelentik majd be

– mondta Gulyás arról, hogy hazánk a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet napi 6 millió forintot kell majd fizetnie.

Az újságírói kérdések előtt Vitályos Eszter az elmúlt két hétben átadott beruházásokról beszélt. Már működik a Mol új tiszaújvárosi poliol üzeme. 2,7 milliárd forintos összegben újultak meg utak. Sport és szabadidőközpontot adták át Mélykúton – foglalta össze a kormányszóvivő.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre a két éve történt orosz hekkertámadásról kijelentette, korábban a sajtóban helytelen leírás jelent meg, mint fogalmazott, mindig történnek ilyen támadások magyar állami szervek ellen, a valóság az, hogy vannak hekkertámadások, de bizalmas adatok nem szivárogtak ki. A tárcavezető tagadta, hogy az oroszok birtokába jutott bármilyen, a magyar külügyből származó dokumentum.

Szóba került a Kormányinfón a Robert Fico elleni merénylet is, Gulyás Gergely mindenekelőtt jobbulást kívánt a szlovák miniszterelnöknek, majd hozzátette, a szólásszabadságnak vannak határai, gyűlöletre nem lehet uszítani. A tárcavezető kijelentette ezt a határt az újságírók ritkán, a kommentelők gyakran átlépik, azonban jogszabály-mósodításra igazából nincs szükség, be kell tartatni a meglévő jogszabályokat.

Téma volt Dobrev Klára szerdai bejelentése, amely szerint nemsokára átad egy feljelentést a Legfőbb Ügyészségnek Sulyok Tamás termőföldügyével kapcsolatban. Mint ismert, Sulyok Tamás úgy reagált, hogy nem volt törvénytelen, amit tett és beperli Gyurcsány Ferenc feleségét. Gulyás Gergely megvédte az államfőt, aki szerinte Magyarország egyik legnagyobb tekintélyű jogásza.

Dobrev Klára hamis vádtól sem riad vissza egy kis nyilvánosságért. Szívesen megnézném azt a feljelentést. Ebben az ügyben legfeljebb ő az, aki bűncselekményt követett el”

– jegyezte meg a tárcavezető.

Közelednek az ukránok az EU-hoz?

Az ATV a minap számolt be arról, hogy uniós diplomaták aggódnak, megakadályozza-e Magyarország az uniós elnöksége során az ukrán-EU-tárgyalások folytatását, ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a döntéseket egyébként egyhangúlag kell ezzel kapcsolatban meghozni, folyamatosan zajlanak a tárgyalások Kijevvel, a kormány azt kéri Ukrajnától, hogy állítsák vissza a magyar kisebbség jogait a 2015-ös körülmények szerint.

Ukrajna nem tud az EU-hoz csatlakozni e feltétel teljesítése nélkül”

– mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető minisztert megkérdezték, a kormány mit gondol arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adna ki az izraeli miniszterelnökre. Ezzel kapcsolatban a tárcavezető leszögezte, a kormány nem tartja ezt racionális lépésnek. Úgy fogalmazott, hazánk nem ültette át a bíróság döntéseinek végrehajtását a magyar jogrendbe, azaz, ha Magyarországra jön Netanjahú, akkor nem tennének eleget az elfogatóparancsnak a hazai hatóságok.

A hétvégén történt verőcei hajótragédiával kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, meg kell várni, mit hoz majd a vizsgálat a baleset körülményeinek ügyében, egyelőre nem látják úgy, hogy kéne módosítani a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat.

Ha a vizsgálat más következtetésre jut, a kabinet megteszi a szükséges lépéseket”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A gazdasággal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta, a német gazdaság kihat a magyarra is, a kormány azon az állásponton van, hogy a német gazdaság gyengülése meghatározza a magyar növekedési pályát is, ugyanis Németország jelenleg az egyik legfontosabb partner. Gulyás Gergely megjegyezte, a kabinet célja, hogy minél jobban leváljon a magyar a német konjunktúráról. A miniszter elmondta, hazánk minden gazdasági nagyhatalommal jó kapcsolatot akar ápolni és úgy látják, Kína a világ egyik gazdasági nagyhatalma, így értelemszerűen Pekinggel is.

A kormány szerint az EU gazdaságának nem szolgálja érdekét, hogy uniós büntetővámokat vessenek ki az elektromos autókra”

– közölte Gulyás Gergely, aki szerint egy ilyen lépéssel az európai autógyártok kiszorulnak a kínai piacról, ami hatalmas. Elmondta, a kormány szerinte a szabadkereskedelem fokozása mellett áll ki.

