Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

„A brüsszeli békepárti konferencia betiltása és a békepárti szlovák kormányfő, Robert Fico elleni fegyveres merénylet is jól példázza, hogy nem könnyű ma a békepártiak helyzete Európában. Magyarország is tüske a köröm alatt, Magyar Péter feltűnése és látványos felfutása is egy olyan globalista projekt, amelynek célja hazánk békepárti álláspontjának gyengítése. Már csak rövid idő van hátra a június 9-i választásokig, de egy biztos: a valaha volt egyik legfontosabb európai parlamenti választás előtt állunk, Európa sorsa hosszú távon dől el rajta.

Sokszor jelenik meg értetlenkedőnek tűnő vélemény a balliberális oldalon azzal kapcsolatban, hogy vajon miért a háború és béke kérdését emelte középpontba a kormányoldal a mostani választási kampányban. Úgy tesznek, mintha nem tudnák. A válasz ugyanis egyértelmű: június 9-én európai választás lesz, amelyen Euró­pa hosszú távú sorsáról dönthetünk.

A mostani legfontosabb kérdés pedig nem más, mint a háború és béke kérdése. Európa vagy változtat a mostani irányon, és szakít a háborús hergeléssel, vagy továbbmegy az eddigi úton, aminek a vége a harmadik világháború lehet. Magyarország világos békepárti álláspontot képvisel a háború kitörése óta, ugyanakkor csak akkor válhat végre többségivé az álláspontunk Európában, ha a mostani választáson a békepárti erők sikeresen szerepelnek.”