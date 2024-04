Nyitókép forrása: Pottyondy Edina Facebook-oldala



„Elítéli a bántalmazást, mégis felmenti a bántalmazót és az áldozatot gyalázza. A népmesék okos lányának hiszi magát, mert nem látja, hogy ezzel a csellel magát és a követőit ejti csapdába. És persze a bántalmazások elszenvedőit is, hiszen tömegek számára hitelteleníti a megrázó történetével nyilvánosság elé álló áldozatot, ami intő jel minden sorstársa számára. Pottyondynak mindez nem számít, az előadásaira elkapkodják a jegyeket, és mint megtudtuk tőle, a gyűlöletkeltő poénkodás rohadt jó üzlet. Pottyondy tavaly decemberben elmondta nekünk egy videójában, hogy 25 ezer jegy kelt el a legújabb műsorára, ami után 27 millió forint áfát fizetett be. Ez nagyságrendileg 100 millió forint bevételt tesz ki. Nagyon jó üzlet, és egyben alkalmas kortünetnek is, amelyből megállapíthatjuk, hogy

a vegytiszta gyűlölködésre és gyűlöletkeltésre van kereslet, ha azt viccesen adják elő.

Mert az előadóművész, aki oly sokszor felemelte és felemeli a szavát a szerinte gyűlölködő és gyűlöletet keltő közéleti személyek és médiumok ellen, az általa rendszeresen közölt videóiban simán megtapossa bárkinek az emberi méltóságát egy-egy poén kedvéért. Ahogy Ford Fairlane mondta az amerikai rocksztárokról: ha kell pénz drogra, csinálnak néhány »Rock a drog ellen« reklámot.

Pottyondy Edina politikai youtube-er több videóban is alaposan elmondta a véleményét a Magyar Péterrel szemben megfogalmazott vádakról. Nem volt könnyű dolga, mert egyfelől meg kell felelnie a bántalmazásokkal kapcsolatos ügyekben saját maga által felállított inkvizítori mércének, miszerint mindenki alávaló, mocskos gazember, aki enyhíteni, magyarázni, vagy pláne tagadni merészeli a bántalmazóval szemben megfogalmazott vádakat, másfelől neki elsősorban a kormányt és az áldozat Varga Juditot kell gyaláznia, hiszen erre épül a gondosan és nagy sikerrel felépített produkciója.

Így Pottyondy kínos helyzetbe került, de nem is ő lenne az internetes gyűlöletkultúra egyik legügyesebb művelője és haszonélvezője, ha nem oldaná meg könnyedén a problémát. Nem kellett sokat gondolkodnia a stratégián, hiszen minden magyar kisiskolás számára ismert az ilyen helyzetekre alkalmas népi példázat: a Mátyás királyról szóló népmesékből az okos leány, aki vitt is ajándékot, meg nem is.”

***