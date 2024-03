Völner Pál ügyvédje: Sem fél évvel, sem három nappal korábban nem értesítette senki arról Völnert, hogy nyomozás és titkos megfigyelés zajlik ellene

Reagált az ügyészség Magyar Péter hangfelvételére

Központi Nyomozó Főügyészség azt írja, helytálló, ami a hangfelvételen is elhangzik, Polt Péter legfőbb ügyész valóban nem uralja az ügyészséget. Azt is leszögezik, az ügyészségi iratok eltüntetése, átírása nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is.