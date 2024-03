Tóta W. Magyar Péterről: Egy megnyerő használtautó-kereskedő, aki betűről betűre felolvassa Kunhalmi Ágnes összes sajtótájékoztatóját

Nyitókép: YouTube-képernyőfotó

„Nem kell ahhoz publicistának lenni, hogy az embert remegő szájú idegenek ragadják karon, és arról faggassák, mit kell most gondolni Magyar Péterről” – számol be feltehetőleg saját élményeiről a HVG-ben Tóta W. Árpád.

A baloldali megmondóember írásában töredelmesen bevallja, hogy „nem kell rohanni a véleményalkotással.” Tóta W. szerint

„a legbölcsebb ilyenkor azt mondani, amit a székely bácsik bármire: no hiszen!”

„A politika nem egy vakondcsapkodós játék, ahol azonnal ütni kell. Lehet szemlélődni is. Majd gondolok valamit, ha ráérek. Ennek nyilván ellentmond a mai nyilvánosság. Ott azonnal ki kell mondani valami kerek és teljes lényeglátást. Legfeljebb amikor két nap múlva tévesnek bizonyul, akkor jól kitiltunk mindenkit, aki felhozza. Ezt lehet egy ideig csinálni, aztán csodálkozni, hogy nem hallgat ránk senki. De lehet hallgatni is, amíg tisztul a kép” – írja Tóta W.,

aki szerint a Varga Judit volt férje felé irányuló rajongás meglepő, sőt zavarba ejtő.

„Itt nem egy új vakcinával állt elő valaki, vagy a fajok eredetével. Egy megnyerő használtautó-kereskedőt látunk fehér ingben, aki betűről betűre felolvassa Kunhalmi Ágnes összes sajtótájékoztatóit.Az elmúlt tizennégy évből. Minden, szó szerint minden, amit mond, közismert, ezerszer előadott tézis. És a tömeg úgy csápol, mintha most hallaná először” – állapítja meg a publicista, aki ezután Magyar Péter rajongóit kezdi kritizálni, közben pedig még egyszer belerúg Magyarba, a kereskedelmi tévés bulvárműsor nyomán Nagy Ő-nek nevezve őt.

„Nem Magyar Péter ciki, és nem is azok, akik eddig mondták a szövegét. Hanem ezek a szélütött, koreai popzenekarokhoz méltó fanboyok. Akik most megtalálták a Nagy Őt. A Nagy Ő, drága barátaim, egy tévéműsor pont az ilyen alulbútorozott, igénytelen konzumidiótáknak. A rátok méretezett katarzist kínálja, és ti át is érzitek a kanapén. Akkor sírtok, amikor be van tervezve. Reklámszünet előtt” – szúr oda Tóta W, aki így zárja publicisztikáját: „Térjünk vissza erre egy-két hónap múlva. Addig tökéletesen megfelelő reakció a szkeptikus szemlélődés. No pasarán, no hiszen!”