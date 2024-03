„Olyan hamis a disznaja, hogy nem is emberi!” – elszabadult disznók tartják rettegésben az egész falut (VIDEÓ)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MICHEL GILE / BIOSGARDEN / BIOSPHOTO VIA AFP

Milliós károkat okoznak egy gazda szabadon garázdálkodó disznói Debrecen-Bánkon – számolt be róla az RTL.

Kiderült, hogy a gazdájuk egyszerűen azért nem zárja be az állatokat, mert a szabad állattartás híve.

A környéken élők félnek az ellenőrizetlenül kóborló disznóktól és kutyáktól. A helyiek most összefogtak, bejelentésük után két eljárás is indult az ügyben. Amennyiben a gazda nem teljesíti a kötelezettségeit, akár börtönbe is kerülhet.

Olyan hamis a disznaja, hogy nem is emberi!”

– mondta el a véleményét a kialakult helyzetről az egyik szomszéd.

A felvételt itt tudja megtekinteni: