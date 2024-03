Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

„Cherchez la femme, keresd a nőt! A francia mondás a Fidesz számára politikai paranccsá vált. Mi­után kevés női politikusuk közül elhulltanak legjobbjaik, muszáj volt egy újat betolni a kiürült színpadra. Nehogy túl macsónak nézzék őket.

És még mondja valaki, hogy ne szánnának rendszerükben fontos szerepet a nőknek! A vezéráldozat szerepét. Ezen a sakktáblán a királynőket kellett beáldozni, hogy a király megmeneküljön. A hívek egy része meg is könnyezte, amint szép fejük a politikai nyaktiló alatt porba hullott.

De nő nélkül nincs sikeres elő­adás. A fantomkép már adott volt: nem akármilyen, hanem szép, fiatal, jól képzett nő kerestetik. Direkt jó, ha hosszú, sötét haja is van, így még emlékeztet is az ejtett nőfigurákra. Ennél fontosabb, hogy megbízható férjjel rendelkezzék, aki nem kezd elszabadult hajóágyúként viselkedni, mint Varga Judit exe. Nem sok nő mozog a fideszes felső körökben: korábban felröppent az űrkutatási biztos neve is, de leginkább a kormányszóvivőként már közismert Szentkirályi Alexandráé.

Senki sem várja tőle, hogy megnyerje a főpolgármesteri választást. De arra jó, hogy médiaszerepléseivel segítse a vidéki versenyzők kampányát, és a fővárosi Fidesz-lista meghúzásával kétségessé tegye Karácsony közgyűlési többségét. (Pláne, ha az LMP nemcsak az EP-listája és helyi sanszai érdekében, a párt láthatóvá válása céljából mozgatja Vitézyt, majd az utolsó percben visszahívja, mint eddig hittem, hanem valóban kifarol az ellenzékből.)

Persze ha a Fidesz valódi győzelmet várna, akkor Szentkirályi Alexandra 15-én ott állt volna Orbán Viktor mellett a Nemzeti Múzeumnál. De nem. Sőt, egy jó szót sem pazaroltak rá, pedig a Közlönyben már megjelent a felmentése eddigi posztjáról.”