Varga Mihály jó hírt közölt a nyugdíjasokkal

Új megtakarítási lehetőséget kínál a nyugdíjas évekre a Magyar Államkincstár: péntektől nyugdíj-előtakarékossági célból is vásárolható állampapír – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken. Az új számlatípus előnye, hogy teljesen díjmentes, és személyi jövedelemadó-visszatérítés jár hozzá, ez évente akár 100 ezer forint is lehet – ismertette. A nyugdíj-előtakarékossági számlát azonnal néhány kattintással meg lehet nyitni a Kincstár online felületein.

az állampapírokkal mindenki jól jár, biztonságos, kamatadó mentes és magas hozamú befektetés a lakosságnak,

egyúttal kiszámítható finanszírozás a magyar államnak. A Magyar Államkincstár az MTI-vel pénteken közölte: az új lehetőséggel olyan állampapír-befektetési életút programot alakítanak ki, mellyel a gyermek születésétől kezdve egy egész életen át megfelelő kínálatot tudnak biztosítani ügyfeleik részére az állampapír-forgalmazás területén. A számlanyitás feltétele, hogy az ügyfél már rendelkezzen értékpapírszámlával a Kincstárban. A NYESZ online azonnal megnyitható lesz ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen a Kincstár állampapír értékesítési ügyfélszolgálatain.

Az előtakarékoskodónak a számlanyitást megelőzően 5000 forint befizetést kell teljesítenie a fő értékpapírszámlájára. A befizetés után a nyugdíj-előtakarékossági számla Ügyfélkapun keresztül nyitható meg, ezt követően a Webkincstáron és Mobilkincstáron keresztül is intézheti megtakarításait az ügyfél.

A NYESZ-t bárkinek érdemes lesz nyitni, aki ki tudja használni a 20 százalékos adó-visszatérítést és 10 évig a számlán tudja hagyni a megtakarítását.

Ha többféle nyugdíj-megtakarítása is van egy ügyfélnek (tehát például Nyugdíjbiztosítás és NYESZ, vagy Önkéntes Nyugdíjpénztár és NYESZ), akkor a maximálisan visszaigényelhető összeg ezen nyugdíjcélú megtakarításokra összesen évi 280 ezer forint. A kincstári NYESZ-re valamennyi lakossági ügyfél által vásárolható forint alapú állampapír megvásárolható. A NYESZ-en a befektetés folyamatosan gyarapítható, a befizetések gyakoriságát az ügyfél dönti el – írták.

