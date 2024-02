„Azonban az igazi balegyenest Ungár Péter, az LMP társelnöke vitte be a baloldali ellenzék vezető pártjának, a DK-nak, amivel könnyen lehet, hogy beütötte az utolsó szeget is az amúgy is gyenge lábakon álló, széthúzó ellenzék koporsójába. Tőle szokatlanul, nagyon kemény szavakkal illette a baloldalt:

»2022-ben, amikor megalakult az új parlament, heves vita alakult ki arról, hogy érdemes-e beülnie az ellenzéki képviselőknek az Országgyűlésbe és részt venni az ott zajló munkában. Végül az lett minden frakcióban a döntés, hogy érdemes. Ma minden ellenzéki frakció interpellál, írásbeli kérdéseket ad be, bizottsági tisztségeket visel, mindenki felesküdött az alaptörvényre és mindenki az alapján vesz részt a parlament munkájában. Az LMP álláspontja ebben a vitában következetes. Szerintünk pontosan tudta mindenki 2022-ben, milyen játékszabályok alapján indulunk a választáson, a kasszától való távozás után reklamációnak helye nincs. […] Összességében azok a pártok, amelyek most bojkottról beszélnek, majd másnap besétálnak interpellálni, még a saját mércéjük szerint is következetlenek. Márpedig, ha valami igazán hiányzik az ellenzéki politikából, az pont a következetesség.«

Ez a nem várt helyről érkezett méretes pofon is jól mutatja, hogy Gyurcsány agresszív, mindent és mindenkit leuralni szándékozó politikája kiverte a biztosítékot a baloldalon.”

***