Nem sikerült az előzés, nekiment a teherautónak az M7-esen (VIDEÓ)

Egy esős napon, gyér forgalom mellett okozott ráfutásos balesetet egy autós az M7-esen. Az MKIF Zrt. felvétele szerint az autó vezetője előzni szeretett volna, de a sávváltást nem fejezte be. Mivel nem fejezte be, neki is ment az előtte haladó teherautónak, amit meg akart előzni.

Az autó megpördült és a belső szalagkorlátnak csapódott,

az utasok könnyebb sérülésekkel szálltak ki belőle – ismertették a baleset körülményeit.

A felvételt alább tekintheti meg:

Az MKIF Zrt. a történtek kapcsán tanácsokat is megfogalmazott az autósoknak. Ezeket alább olvashatja:

„Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Ha előzni szeretnél, biztonságos távolságból kezdd meg a manővert!

A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!”

Nyitókép: Képernyőfotó