„Érdekes trend kezd kirajzolódni, amennyiben a TV2 nem csak a nagy gálaműsorokban, de a szeriőz híradós tartalmakban is piacvezető lehet. Ami utóbbi újságírói és kereskedelmi siker kapcsán megvizsgálandó kérdés, hogy vajon a megváltozott médiafogyasztási szokások az agresszív polarizációt, vagy az egyértelmű véleményközlés mellett a neutrális-szórakoztató tényátadást igénylik-e; valamint mi a szerepe ebben (láthatóan alulteljesít) a lineáris tévézés online támogatásának.

Szerintem emellett igazán érdekes kísérlet egyetlen import ideológia és egy aránytalanul kisebbségi pártpreferencia mentén médiaszerű tartalmat előállítani, és egyáltalán nem baj, ha az nem rögtön, nem is egy-két hónapon vagy pár éven belül sikeres, sőt, ha akár tönkre is teszi két évtized piacvezetői pozícióját, hiszen így most a TV2 élre törésével ismét van verseny, ami a fejlődés legfontosabb előfeltétele, ezt liberálisként nem győzöm hangsúlyozni. Ahogy azt is mindig mondom: nem szégyen a jobbtól tanulni, és szerencsés az az ember, aki a munkája során egyértelmű visszajelzést kaphat, hogy mit végzett, mit ért el. Maga a rangsorolhatóság ténye ugyanis sokkal fontosabb, mint hogy ez most pont a hatodik helyre volt jó.”

