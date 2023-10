„Van ez a Mandiner nevű dolog, ahol időnként kisujjeltartva úgy csinálnak, mintha normálisabbak lennének a többi fideszes lapnál. Most arról sikerült cikket írni, hogy én benéztem a szlovák választást, mert az exit pollok mást mutattak, mint ami a végeredmény lett reggelre.

De kedves Mandiner,

1, Hol néztem be az úgynevezett Orbán-átkot, kormányt alakított már Fico?

2, Látjuk már, hogy nem változtatott az Ukrajnával kapcsolatos politikáján, ahogy azt Meloni is tette?

3, Hol vagyok én balos, ti szerencsétlenek? Ember nem beszél annyit a saját katolikusságáról és liberalizmusáról, mint én.

Azt pedig, hogy hat év után is csak egyetlen dühös Facebook-posztot tudtok felhozni ellenem, a saját munkám igazolásának látom. Amikor a Riposzt azzal vádolta meg Gulyás Mártont, hogy a fogdából hazaérve egyből meleg kezdett lenni, írtam egy dühös és szerencsétlen posztot a privát Facebookomra.

Nyilván nem kellett volna, bocsánatot is kértem érte nyilvánosan, meg is gyóntam. De mindegy volt, hiszen ezeknek, akik naponta hazudnak és sértenek normát, ott lebeg a szemük előtt valami, amit hat éve elrontottam. Nem, soha nem akartam jobboldali újságírókat »akasztgatni«, hanem már akkor is azon a szánalmas hazugságon idegesítettem fel magam, amit máig csináltok. És ha ma hazudjátok ugyanezt Gulyás Mártonról, ma is ideges leszek miatta, csak már több eszem van abban, hogyan írom le.

Egyébként milyen érzés a magyarellenes, baloldali Robert Ficonak és Jan Slota magyarfaló pártjának szurkolni úgynevezett nemzeti konzervatívként?”

***