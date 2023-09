Szijjártó: „Soha nem álltam ki egy szlovák párt mellett sem”

Mindig a patrióták kerülnek bíróság elé

Arra a felvetésre, hogy Szijjártó Péter nemrégiben a szlovákiai belügyeket is kommentálta, a miniszter azt válaszolta, hogy ha az ember tárgyilagosan figyeli a folyamatokat, nagyon nehéz nem észrevenni, hogy amikor egy választás közeledik, akkor

valahogy mindig a patrióta, konzervatív, nemzeti érdekek mellett állást foglaló politikusok kerülnek bíróság elé.

Így van ez az Amerikai Egyesült Államokban és Csehországban is így volt – tette hozzá. „Nyilván Szlovákiában is teljesen véletlen, hogy most ért ide a jogi folyamat. A boszniai szerb vezető ellen pedig vádat emelnek. Egy Európában és Amerikában megfigyelhető folyamatról van tehát szó” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar választási felkészülés esetén is, mint utólag kiderült, volt ilyen szándék. Nem véletlenül mozgott néhány tízmillió dollár annak érdekében, hogy a magyarországi ellenzék sikeres legyen.

„Soha nem álltam ki egy szlovák párt mellett sem”

Arra a kérdésre, hogy miért a Smer mellett áll ki, Szijjártó Péter azt válaszolta: „én soha nem álltam ki egy szlovák párt mellett sem. Ha mondjuk Robert Fico miniszterelnök lesz, mert éppen úgy alakult – nem mondom, hogy igen, csak ha miniszterelnök lesz – akkor nyilván lesznek ugyan vitáink, de lesznek olyan ügyek, hogy ugyanolyan jól tudunk együtt működni, mint korábban. Az azonban, hogy a volt miniszterelnökkel való találkozómat a Smer melletti kiállásomnak értékeli valaki, egy eléggé durva képzettársítás” – emelte ki. A kettős állampolgárság szlovákiai tiltása kapcsán azt mondta:

Ez egy olyan kérdés, amiben nem értettünk egyet soha,

és nem tudom, hogy valaha egyet fogunk-e tudni érteni. Mi ebben az ügyben soha nem fogjuk megváltoztatni a pozíciónkat és attól tartok, hogy a volt miniszterelnök sem, ezért ez biztosan nem lesz egy olyan pont, amiben együtt fogunk tudni működni, vagy egyet fogunk tudni érteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Facebook