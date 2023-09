„Babakészítő találkozó” – beleszállt a Politico a magyar demográfiai csúcsba

„Magyarország babakészítő csúcstalálkozóján a paranoia dominált, nem a politika” – írta a Politico a magyar miniszterelnök által rendezett budapesti demográfiai csúcstalálkozóról, amelynek középpontjában Európa csökkenő népessége és a csökkenő születési arányszámok álltak. A cikk azt kifogásolta, hogy a felszólalók a liberalizmust, a feminizmust, a marxizmust, az okostelefonokat és a szexuális felvilágosítást okolták a családi értékek hanyatlásáért, és

a hagyományos, heteroszexuális családi egységek mellett érveltek.

Az írásban azonban elismerik: az európai országok, így Magyarország is, a csökkenő születési rátával és a népesség elöregedésével küzdenek, ami kihívást jelent a nyugdíjkifizetések és az egészségügyi ellátás terén. A magyar kormány a családalapítás ösztönzésére irányuló politikákat vezetett be, aminek eredményeképpen a termékenységi ráta emelkedett, de a fenntarthatóság továbbra is bizonytalan – írják a cikkben.