MCC Feszt After Tucker Carlsonnal – íme a részletes program!

Hatalmas sikerrel zárult az idei MCC Feszt, amelyen 47 000 látogató fordult meg. A rendezvény 250 előadónak, 120-nál is több szakmai programnak, mintegy 50 zenei eseménynek és 100 kiállítónak adott helyet. Az MCC Feszt After is izgalmas panelbeszélgetésekkel és kulturális műsorral várja az érdeklődőket. A 2021-es esztergomi fesztiválon tartott teltházas előadása után ismét hazánkba látogat Tucker Carlson, a világ egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége, a legnézettebb amerikai kommentátor, a Time szerint az Egyesült Államok legbefolyásosabb konzervatív gondolkodója. Idén áprilisban távozott a Fox Newstól, karrierjét a Twitteren folytatta saját műsorral, ahol jelenleg több mint 9 millióan követik. Az amerikai szakember gyakran fejezi ki véleményét Magyarországról is, szerinte hazánk a Nyugat egyik utolsó erős demokráciája. Az MCC Feszt After rendezvény keretében Tucker Carson 18 órától tart előadást, majd Orbán Balázzsal, az MCC kuratóriumi elnökével beszélget aktuális közéleti kérdésekről.