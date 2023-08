„Nincsenek pozitív példák, nincs olyan előkép, amibe bele lehetne kapaszkodni – mondta – némileg szabad fordításban – egy esti televíziós műsorban Tüttő Kata, főpolgármester helyettes. Mindezt annak kapcsán, hogy a Fidesz minden, a lakosságot hátrányos érintő ügyet is simán keresztülhajt, ha kell rendeleti, ha kell törvényi, olykor alaptörvény-módosítási formában. Alig van számottevő tiltakozás, szolidaritás meg végképp nincs. A kérdés kapcsán került szóba a hajdani olimpia-rendezés elleni momentumos akció; az akkor nagyon is sikeres volt, ám azóta azt a sikert is visszájára fordította a Fidesz. Ma már bűnös és nemzetáruló baloldali ármánykodás volt, annak ellenére – és most idézem a Magyar Nemzet csütörtöki számát –, hogy a »baloldal is tudta, milyen jó lenne Magyarországnak az olimpia, mégis megfúrták«.

Nos: a baloldal nem tudta, illetve nem ezt tudta. Magyarország sem akkor, sem most nincs felkészülve egy ilyen megarendezvény megtartására. Még akkor sem, ha a hatalom azóta is e lopakodó olimpia bűvületében él, egyre-másra épülnek a stadionok, sportlétesítmények, nyilvánvalóan annak érdekében, hogy megvalósulhasson Orbán Viktor álma. És mára, távol a realitástól a kormány által működtetett és irányított propaganda-gépezet ezt az ellenzéki sikert simán átfordította kudarcba, a társadalom többsége ma már azonosul a hatalmi állásponttal. Elfogad ilyen szélsőséges kijelentéseket, mint amilyet a fentebb idézett cikkben is olvashatunk. A szerző azt írja: Párizsból, Torontóból s egyéb csatornanyílásokból előmásztak a momentumos suhancok, és belevágták a rozsdás bökőt az olimpiai pályázatunkba.”

