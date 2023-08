„Az enyhe visszaesés ellenére a pártok versenyét továbbra is magabiztosan vezeti a Fidesz-KDNP – ez a legfontosabb megállapítása a Republikon Intézet legújabb felmérésének.

Eresztékeiben recseg-ropog az ország, a Fidesz által előidézett súlyos gazdasági bajok miatt a kormány sorban hozza a megszorító intézkedéseket. Az egészségügy lélegeztetőgépre került, a közoktatás is a túlélésért küzd, a vasút az összeomlás szélére sodródott. A fideszes propagandán kívül semmi se működik. Mégis: a pártválasztók körében 44 százalékon mért Fidesz kiemelkedik a mezőnyből. A politikai erőviszonyok a tavaly tavasszal tartott parlamenti választás óta – a lényeget tekintve – nem változtak.

A legnépszerűbb ellenzéki formációnak számító Demokratikus Koalíció némileg növelte ugyan támogatottságát, de a maga 18 százalékával megközelíteni se tudja a kormánypártot. Az utána következő Momentum ettől is jócskán lemaradva, 9 százalékon áll. Az ellenzékinek csupán erős fenntartásokkal nevezhető szélsőjobboldali Mi Hazánk valamelyest javított (8 százalék), és a pillanatnyi forma alapján a 6 százalékos kutyapárt is bejutna az Országgyűlésbe, az MSZP azonban korántsem lehet nyugodt, éppen csak súrolja az 5 százalékos határt. Az LMP-ről, a Jobbik-Konzervatívokról és a Párbeszéd-Zöldekről ugyanez már nem mondható el: akár a pártválasztókat, akár a teljes népességet nézzük, jelenleg mindhárom párt a parlamenti küszöb alatt vergődik. Igaz, a Párbeszéd soha nem is járt fölötte.

Az ellenzéknek tavaly tavasz óta nem sikerült elegendő választóval elhitetnie, hogy az inkompetens kormánnyal szemben vonzó alternatívát jelent.”

