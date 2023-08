„Veszélyes szakma az erkölcscsőszé. Túl gyakori, hogy addig harcol a világ morális végromlása ellen, amíg valahogy trippert kap a csatatéren.

Hogy Kövér Lászlóra is ilyen tragikus sors vár-e, azt nem tudjuk. Az viszont már most is biztos, hogy Kövér László korunk legnagyobb kormányzati gondolkodója. Kár, hogy legizgalmasabb a gondolatait a büdös életben nem mondhatja el senkinek. Különben vagy lelövik a házelnök urat, vagy annyi fideszes barátját kellene bevinni a sittre, hogy plafonig érnének a Gyorskocsi utcában.

Nem csoda, ha az öreg lassan megőrülőben van.

Egy hegy sziklagyomra is fekélyt kapna, ha annyi mocskot temetnének belé, amennyit Kövér Lászlónak kellett magába zárnia itt az évtizedek alatt.

A mára krónikussá lett Kövér-szindróma (Lásd még: Tarlós-kórság, Pesty László-tünetcsoport) veleje, hogy a páciens addig visel szemellenzőt a szürkehályogjára, amíg fura, nárcisztikus, szado-mazo személyiségtorzulás is kialakul benne. A magyar és a világtörténelem leghitványabb kleptokráciájának kellős közepéről, konkrétan egy halom nettó bűnöző közül akar Nagy Értékkonzervatívnak látszani.

Nyitókép: Földházi Árpád