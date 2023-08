„Az önmagában nem meglepő, ha Föld S. Péter viccel, még a jobb létre szenderült pártállami Ludas Matyiban is humorizált anno. Bár akkor könnyű volt, mert az emberek kínjukban anélkül is röhögtek, hogy valaki poénokat fabrikált volna. Akkor arra figyelt vicceivel Föld S. hogy meg ne billenjen a proletárdiktatúra egyensúlya. Akkor ilyesmin nevettek/vicsorogtak az emberek: »Szovjet kérdőív: 1. Ki a példaképed? 2. Miért pont Lenin?«

Lássuk, hogy viccel ma Föld S. Péter. Rétvári Bence nyilatkozatán igyekszik csiszolni ironizáló képességét. Méghozzá úgy, hogy kihagy belőle részeket. Részint azért, hogy jó bolsevik szokáshoz méltóan kivonja belőle az igazságtartalmat, részint pedig azért, hogy igyekezzék nevetségessé tenni a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát.

Nézzük, sikerült-e neki?

»A pedagóguspálya egyre vonzóbb a fiatalok számára, az új pedagóguséletpálya-törvény növelte a pedagógushivatás iránti érdeklődést, a pedagóguspályának nőtt a presztízse és a vonzereje.« Eddig az államtitkár, aztán jön Föld S. és viccel. Nem egy fikciós filmből, netán vígjátékból való a mondat, Rétvári Bence nyilatkozta ezt az MTI-nek, teszi hozzá pikírten.

Föld S. azt akarja láttatni, hogy ez a nyilatkozat hazugság, hogy az államtitkár félre akarja vezetni a közvéleményt. Szerinte ugyanis nem vonzó a pedagóguspálya, s az új pedagóguséletpálya-törvény nem növelte a pedagógushivatás iránti érdeklődést. Továbbá a pedagóguspályának egyáltalán nem nőtt a presztízse és a vonzereje. Meg egyébként is, Rétvári az ilyen ferdítésekkel elmehet a sóhivatalba, nyilatkozata úgy nevetséges, ahogy van. Az a tuti, amit a bolsevikok mondanak a Hírklikkben. Még akkor is, ha semmi köze a valósághoz, még akkor is, ha nem az a tuti.”

***