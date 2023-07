„Tegnap délután elkezdtem nézni a Fradi meccset és mielőtt még Kubatov valami baromságot nyilatkozna, már most kijelentem, hogy bár a Fóti úton születtem és azóta is Újpest drukker vagyok, mint mindig, most is a Fradinak drukkoltam, hiszen – a részletekbe nem belemenve – mégiscsak magyar csapatként tartjuk nyilván és ha külföldiekkel játszik, a Farkasházyval együtt a Fradinak drukkolok.

Egyébként ez a nyomorult ország ott tart, hogy felhívtam a Tivadart, írhatom-e, hogy ő is a Fradinak drukkolt, miközben tudom, hogy gyerekkora óta a válogatott mellett a Fradi a szíve csücske. Én az FTC-t tiszta szívemből utálom, de egyszer, az a gyanúm, hogy hibát követtem el. Már nem tudom, melyik televízió kitalálta, hogy az Üllői úton cseréljek mezt, ráadásul a kezdőkörben a Farkasházyval, aztán amikor kiderült, hogy az én Göröcs mezemért egy Gera mezt akar adni, mondtam, hogy cseréről szó se lehet.

Göröcs a világ valaha élt egyik legjobb középpályása volt, Gera akkortájt, talán húsz éve, még csak egy tehetséges, jó képességű fiatal focistának számított. Aztán kiderült, hogy remek játékos, na de még a legjobb formájában is olyan távolságra járt Göröcstől, mint én Truman Capote-tól.

Szóval, az első félidőben kapott hármat a Fradi, aztán amikor a szünetben le akartam halkítani a TV-t, rossz gombot nyomtam meg a távirányítón, így aztán nem hallottam, hogy mit üvöltöznek a fanatikusok. Egyszer láttam a két bambát (az Oroszt meg a Kubatovot), valamit suttogtak. Azon a rohadt távirányítón minden gombot megnyomtam, hang sehol, ördögi tervet eszeltem ki: elindítottam a DVD-lejátszót és láss csodát, lett hang!

(...) Ami meg a Fradit illeti: annak idején az Újpestet 4:0-ra verte a Feröer-szintű Vaduz, semmi gond, mindenki tudta, hogy bunda. De tegnap mindenki láthatta, hogy a Fradi nem bundázik, hanem szar. A bunkók persze üvöltötték, hogy,»Ruszkik, haza!«, pedig Csercseszov oszét. Az Orosz az a Pali, az a hazudós balfasz, aki majdnem megdumált minket, hogy a zöld sasok BL-t nyernek. Az érettségizett Gábor nem orosz, legfeljebb ami az érzelmeit illeti. Én mind a kettőt elküldeném a frontra, bár ott a TAO-val sokra nem mennének. Istenem, hogy én hogy utálom ezeket!



Mindenesetre továbbra is drukkolok a Fradinak, ha külföldiekkel játszik, de hiába nézem a térképet, csupa fejlett, nagy létszámú országot látok, ezek a feröeriek is kurva sokan vannak. Édes, jó istenem, szaros tizenöt milliárdból egy kurva gólt nem tudtak rúgni!”

***