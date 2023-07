Az este semmi jel sem utalt még erre, a barátnőm nem vett észre semmi változást, pedig nem az a típus, aki az ilyesmit csak úgy magába fojtja. Minden úgy ment, ahogyan régen, s én a jól megérdemelt, gyanútlanul mély álomba zuhantam – ez alatt történhetett a dolog.

Ha már így alakult, akkor indulnék egy szépségversenyen, ez volt a második gondolatom. Miért is ne? Hiszen Hollandiában a minap történt már ilyen, sőt a kollegina el is nyerte a koronát (kapott is érte az udvarhölgyeitől egy-egy irigy puszit). S habár jómagam nem láttam az illetőt, frissen támadt női hiúságomban nagy merészen azt képzeltem, hogy alábbvaló azért én sem vagyok. Ha neki sikerülhetett, nekem miért ne sikerülhetne?

A nevezésnél persze akadt egy-két akadékoskodó.

Az egyik bizottsági tag azt kérdezte, nem korai-e még? Semmi elvi kifogása sincs a jelentkezésem ellen, csak éppen szoknom kellene kicsit az új állapotot. A szépség az még nem minden ugye, kell valami bensőleg átélt nőies kisugárzás is, amit nem lehet csak úgy ripsz-ropsz megszerezni. Mire a mellette ülő rögtön megbökte őt:

– Ne kukacoskodjunk! Az ilyesmi soha sincs időhöz kötve. Ha úgy érzi, hát úgy érzi. Ez első pillanattól fogva emberi jog.”

Nyitókép: EVERT ELZINGA / ANP MAG / ANP via AFP