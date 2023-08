„Autómentes marad a Lánchíd a felújítás után, ez már teljesen bizonyos. Mint ismert, elsöprő eredmény született Karácsony Gergely első nagy szavazásán. A jogosultak kilenc százaléka döntött úgy, hogy részt vesz a budapesti lakógyűlésnek elnevezett bohóckodáson, ami rettenetesen kevés ember, tekintve, hogy a főpolgármester úr stábja úgy döntött, megint a fiatalok fogják megmenteni a haza becsületét; 14 évesen is válaszolni lehetett a még a dollármédia szerint is demagógra és irányítottra sikerült kérdésekre.

Nemzetközi trend ez; mint minden baromság, ez is Nyugaton kezdődött; a szavazóikat elvesztő balosok, liberálisok egyre gyakrabban fordulnak a gyerekek felé. Amiben van logika: egyrészt a fiatalok között nagyítóval is nehezen találhatunk konzervatívokat, másrészt a libsi, LMBTQ, kommunista és szélsőséges zöldpropaganda káros hatásainak ők vannak a leginkább kitéve.

Ehhez elég csak megnézni a streamingszolgáltatók filmjeit és sorozatait. Ha így teszünk, egyértelműen láthatjuk majd, hogy az alkotásokban a történet sokszor másodlagos, hiszen az úgynevezett liberális értékek hirdetése az első számú cél. Újabban pedig a (sötét)zöld propagandáé is. Egy számunkra teljesen idegen világ bontakozik ki előttünk, ha előfizetünk a Netflix, a Disney, vagy az Apple szolgáltatásaira.

A művekben a sokszínűség, progresszió, az elfogadás, az LMBTQ-ügyek melletti kiállás és persze a rasszizmus elleni harc jelenik meg. Ebben a világban a fehér ember bűnös, elnyomó, örüljön, ha nem vetik börtönbe.

A szereplők között minden esetben találunk néhány homoszexuális, biszexuális vagy leszbikus karaktert, de az elmúlt időben a magukat nőnek képzelő férfiak, illetve önmagukat férfinak képzelő nők is megjelentek. A karakterek minden esetben végtelenül kedvesek, viccesek és szimpatikusak. Könnyed eleganciával kezelik az élet által eléjük gördített akadályokat, minden problémát megoldanak, és ha szerepelnek is amolyan konzervatív figurák is egy-egy alkotásban, mind­össze annyi a forgatókönyvírók által rájuk osztott feladatuk, hogy komoly jellemfejlődésen menve keresztül rájöjjenek, hogy eddig rosszul gondolkodtak a világról, előítéletesek, gonoszak voltak, persze csak addig, amíg meg nem ismerték az aktuális humoros, okos, és kedves LMBTQ-karaktert, végül hamut szórva a fejükre megváltozzanak, és megtagadják régi önmagukat.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP