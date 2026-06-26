Az M4 Sport korábbi riporterét igazolták le Magyar Péterék

Sportriportert igazolhat a Tisza-kormány
Sajtóhírek szerint Szántó Dávid az úszószövetség nemzetközi igazgatói székét hagyja ott.
A Nemzeti Sport megírta, Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár egy pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Szántó Dávid helyettes államtitkárként csatlakozik a csapatához.
A kormányváltást követően a sportért felelős államtitkárság a Belügyminisztérium irányítása alá került. Pósfai Gábor belügyminiszter májusban jelentette be, hogy Kálnoki-Kiss Attila tölti be a sportért felelős államtitkári pozíciót. A Nemzeti Sport szerint eldőlt, hogy az új sportirányítási struktúrához Szántó Dávid is csatlakozik: ő lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára.
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Sajtóhírek szerint Szántó Dávid az úszószövetség nemzetközi igazgatói székét hagyja ott.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI