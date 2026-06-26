Az M4 Sport korábbi riporterét igazolták le Magyar Péterék

A kormányváltást követően a sportért felelős államtitkárság a Belügyminisztérium irányítása alá került. Pósfai Gábor belügyminiszter májusban jelentette be, hogy Kálnoki-Kiss Attila tölti be a sportért felelős államtitkári pozíciót. A Nemzeti Sport szerint eldőlt, hogy az új sportirányítási struktúrához Szántó Dávid is csatlakozik: ő lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára.