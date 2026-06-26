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kálnoki - kiss attila Magyar Péter Szántó Dávid

Az M4 Sport korábbi riporterét igazolták le Magyar Péterék

2026. június 26. 12:34

A Nemzeti Sport megírta, Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár egy pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Szántó Dávid helyettes államtitkárként csatlakozik a csapatához.

2026. június 26. 12:34
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A kormányváltást követően a sportért felelős államtitkárság a Belügyminisztérium irányítása alá került. Pósfai Gábor belügyminiszter májusban jelentette be, hogy Kálnoki-Kiss Attila tölti be a sportért felelős államtitkári pozíciót. A Nemzeti Sport szerint eldőlt, hogy az új sportirányítási struktúrához Szántó Dávid is csatlakozik: ő lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára.

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Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. június 26. 13:44
Kezdésnk rögtön választ adhat a 2017-es vízes VB túlárazásairól. Ha jól rémlik ő vezette a szervezőbizottságot. De ha tippelnem kellene, akkor egy másik Sz Dávid helyre pályázik az M4Sport élén. Még a névtáblát sem kell teljesen kicserélni. Már ha marad valami az M4Sportból.
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ekeke1
2026. június 26. 13:41
" az új sportirányítási struktúrához Szántó Dávid is csatlakozik: ő lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára." Mint a régi vicc poénjában: már megint a zsidók jártak jól.
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0
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Halder_1899
2026. június 26. 13:28
hiába ez a fideszes média....
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ThunderDan
•••
2026. június 26. 13:28 Szerkesztve
Aki funkció szerint is tevékeny részese, konkrétan haszonélvezője volt a GONOSZ, MAFFIAVEZÉR, BÖRTÖNBE ZÁRANDÓ, FELNÉGYELENDŐ stb. Orbán Viktor által Magyatországra hozott, megtervezett, példásan megszervezett sport világeseményeknek, külónösen is az ÚSZÓ VILÁGBAJNOKSÁGNAK. Most meg átáll a BILINCS, BILINCS, RÁCS bolsevik kormányzathoz. Igazi aljas patkány ez is.
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