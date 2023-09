„Alapvető strukturális problémák vannak még mindig a magyar labdarúgásban, amelyben továbbra sem látni azt a mindent átfogó koncepciót, amely mellett valóban megújulhatna a sportág és a pillanatnyi, főleg néhány elhivatott szakember lelkesedésének köszönhető sikereket a megalapozott, átgondolt munka eredménye váltaná fel. A Ferencváros ebben a környezetben szeretne sikereket elérni nemzetközi porondon, és nagyon jól tudja, hogy ehhez a gépezethez minőségi, de megfizethető alkatrészeket jelenleg csak külföldről képes beszerezni. Nagyon is fontos, amit a Paks vagy a Kecskemét képvisel a hazai élvonalban, vagyis az elv, hogy csak magyar játékosokkal és szakemberekkel dolgoznak. Előbbi persze éppen most kapott egyetlen félidő alatt egy hatost a Fraditól, utóbbi pedig első nemzetközi párharcában elvérzett egy lettországi csapat ellenében. A Debrecenről majd a végén írok. Egyébként is tudom, volt egy Klaksvík. Na, az valóban ciki volt, csak akkor ne felejtsük el a Celtic vagy a Monaco elleni sikereket sem. Meg a zsinórban öt csoportkörbe kerülést és a hazai dominanciát, amit már említettem. Fájdalmas ezt leírni nekem is, de tény, hogy a hazai bajnokságban játszó magyar labdarúgókból jelenleg nem lehetne olyan együttest összeállítani, amely a Fradi elmúlt öt-hat évének az eredményeit hozta volna.

Ez pedig semmiképpen nem menti fel azokat a klubokat, ahol úgy alkalmaznak hét-nyolc idegenlégióst, hogy közben még idehaza sem tudnak eredményt felmutatni. Végig néztem a Kispest elmúlt évekbeli teljesítményét, majd kiesését szó szerint, hiszen a covid-lezárások óta mindössze négy vagy öt bajnoki találkozót hagytam ki a két teljes szezon alatt. Volt olyan hétvége, amikor vörös-feketében éppen ugyanannyi magyar lépett pályára, mint a Ferencvárosban kettő nappal azelőtt. Csak míg a Kispest éppen kieső helyen állt a tabellán, addig a Fradi a Monacot verte idegenben. Tehát a légiósok alkalmazását igenis lehet és kell is kritizálni, de talán éppen nem a Ferencváros esetében. Kispesten kiesés lett a vége és egy teljes koncepció váltás. Csupa tehetséges, saját nevelésű magyar fiatal alkotja a keretet, akik ígéretes jövő előtt állnak. Jelenleg a tudásuk azonban a magyar másodosztály középmezőnyére elég. Itt van , vagyis itt kezdődik talán ma a szó szerint értendő magyar labdarúgás egyébként is.”