Itt a magyar Da Vinci-kód folytatása, amelyben Aba Sámuel szelleme kísért – a szerző a Mandinernek

Az olvasók talán nem tudják, hogy Ön részt vett az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb régészeti feltárásán Abasáron, ahol megtalálták az Aba-család csontjait. Hogy is volt ez? Mikor és hogyan pattant ki ennek az új kötet alapötlete?

Az Arc/vonal alapötletét valóban nem az íróasztal mellett találtam ki, hanem a valóság ihlette. A Magyarságkutató Intézetnek köszönhetően operatőrként jelen lehettem az abasári feltáráson, amely az elmúlt évtized egyik legjelentősebb régészeti kutatása volt. Ott álltam a régészek, történészek és genetikusok mellett, amikor olyan leletek kerültek elő, amelyek új megvilágításba helyezhették az Aba-nemzetség történetét.