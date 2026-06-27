Itt a magyar Da Vinci-kód folytatása, amelyben Aba Sámuel szelleme kísért – a szerző a Mandinernek

A regényeim alapját minden esetben valós történelmi, régészeti és tudományos kutatások adják. Az írás során ezúttal is történészek, régészek, genetikusok, jogászok, rendőrök, nyelvészek, újságírók, harcművészek és hagyományőrzők segítségét kértem. A könyv végén szereplő köszönetnyilvánítás önmagában is jelzi, milyen sok szakember járult hozzá a munkához, javarészük az előzménykötetnek számító Vér/vonalnál is közreműködött.
Természetesen a történet fikció, a Tutanhamon-legendára emlékeztető tragédia – a feltárt sír körül álló tudósok másnapra gyanús körülmények között elhaláloznak – szerencsére eddig nem következett be, az ásatáson részt vevő szakemberek azóta is jó egészségnek örvendenek. És bár a szereplők jelentős része is kitalált, igyekeztem úgy felépíteni a regény világát, hogy minden fontos állítás mögött létezzen tudományosan védhető alap.
Az Arc/vonal egyik központi gondolata éppen az, hogy különbség van a múlt és a történelem között. A múlt az, ami megtörtént. A történelem pedig az, ahogyan azt értelmezzük. Ezért a könyvben nem a fantasztikum dominál, hanem a kérdésfeltevés. Hol húzódik a határ bizonyított tény és történelmi értelmezés között? És vajon mennyire biztos az, amit biztosnak hiszünk?