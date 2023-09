Váratlan helyen tér vissza Eszenyi Enikő a képernyőre

„A TV2 bejelentette, hogy kik fognak szerepelni a Dancing With The Stars táncos vetélkedő negyedik évadában” – adta hírül keddi cikkében a Telex. Mint a portál rámutatott: a műsor névsorában Eszenyi Enikő neve is szerepel.

A teljes névsor pedig az alábbi:

Radics Gigi

Sydney van den Bosch

T. Danny

Hunyadi Donatella

Simon Kornél

Marics Peti

Király Linda

Szabó András, azaz Csuti

Eszenyi Enikő

Krausz Gábor

Mint a portál emlékeztet: a 2004-ben egy brit műsor alapján indult vetélkedő, „a Dancing With The Stars lényege gyakorlatilag benne van a címében: egy híres embert összepárosítanak egy tapasztalt táncossal, és a párok egymással vetélkednek”. A műsort idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vezetik, az idei évad október 14-én indul. A tavalyit Csobot Adél nyerte – teszik hozzá.

Címlapkép: MTI/Mohai Balázs