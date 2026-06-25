Magyar Péter meglepte az Európai Bizottságot: Von der Leyen és Zelenszkij is reagált

A The Gateway Pundit véleménycikke szerint Magyar Péter kormánya lassítja Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását.

A lap arról ír, hogy a magyar kormány megakadályozta, hogy az EU-tagállamok közös levelet küldjenek az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáról. Bár Magyar nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását,