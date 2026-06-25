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von der leyen Magyar Péter ukrajna európai bizottság

Magyar Péter meglepte az Európai Bizottságot: Von der Leyen és Zelenszkij is reagált

2026. június 25. 12:19

A The Gateway Pundit véleménycikke szerint a miniszterelnök lépési lassíthatják Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását.

2026. június 25. 12:19
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A The Gateway Pundit véleménycikke szerint Magyar Péter kormánya lassítja Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását.

A lap arról ír, hogy a magyar kormány megakadályozta, hogy az EU-tagállamok közös levelet küldjenek az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáról. Bár Magyar nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását, 

ellenezte, hogy valamennyi klasztert egyszerre indítsák el.

Indoklása szerint ez rossz üzenet lenne a Nyugat-Balkán országainak, amelyek évek óta várnak a tagságra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsabb előrelépést sürgetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig jelezte: a további csatlakozási folyamat során Ukrajna és Moldova útja akár szét is válhat.

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 30 komment

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2026. június 25. 14:58
Meglepte... Ahha. Én meg a Holdról jöttem...
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csapláros
2026. június 25. 14:35
trd127 2026. június 25. 12:49 ..."Az előző miniszterelnököt, ha még életben van valahol, most az infarktus kergeti."... ..."Az előző miniszterelnököt, ha még életben van valahol, most az infarktus kergeti."... Találgatsz a faluszéli viskódban, hogy a Hatvan-puszta álomkastélyában, a nagy nemzetközi focimeccsekre való járkálás közben, vagy a Patrióták elitjeivel való dőzsiben mi is kergeti a doktor exminiszterelnököt... LEGALÁBB olyan röhögőgörcs, ha szóba hozzák neki, mint itt az olvasókat... Magasról leszarva a témát, hogy be is takarjon a fekália, mint a LIBERÁLNYILAS tetvek egyikét.
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Hunnia
•••
2026. június 25. 14:04 Szerkesztve
Miért keverik a fekáliát? Még mindig Orbán Viktor nyakába akarják varrni? Nem kellene, mert ez csak annak a bizonyosnak a "kenegetése". Ez a ficsúr nem akar semmit megakadályozni, de az EB-nek és annak a szukának még mindig olcsóbb, ha ezzel a patkánnyal vitetik el a balhét, mert akkor még mindig szóba lehet hozni Orbán Viktort. Holott a magország tagállamok nem akarják, csak nem merik nyíltan felvállalni. Egyedül azok a senkiházi baltiak szítják a tüzet - abban a hiszemben, hogy majd úgyis közösen védelmezi mindegyiket az EU és a NATO. Ezért van ekkora pofájuk, egészen addig, amíg az oroszok oda nem pörkölnek nekik. És az teljesen jogos lenne, mert a nagyok háta mögül megy a pofázás.
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titi77
2026. június 25. 13:50
hát vajon hihető-e?! a poloska cikk,már a bulvárkategória!
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6
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