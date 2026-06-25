Magyar Péter meglepte az Európai Bizottságot: Von der Leyen és Zelenszkij is reagált

Átutalta a 90 milliárd eurós hitel első részletét Ukrajnának az EU
A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják.
A The Gateway Pundit véleménycikke szerint a miniszterelnök lépési lassíthatják Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását.
A The Gateway Pundit véleménycikke szerint Magyar Péter kormánya lassítja Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását.
A lap arról ír, hogy a magyar kormány megakadályozta, hogy az EU-tagállamok közös levelet küldjenek az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáról. Bár Magyar nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását,
ellenezte, hogy valamennyi klasztert egyszerre indítsák el.
Indoklása szerint ez rossz üzenet lenne a Nyugat-Balkán országainak, amelyek évek óta várnak a tagságra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsabb előrelépést sürgetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig jelezte: a további csatlakozási folyamat során Ukrajna és Moldova útja akár szét is válhat.
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A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP