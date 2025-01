WHO reagált az USA kilépésére: Musk nem válaszolt, csak egy búcsúcsókot dobott a szervezetnek

Mint ismert, Donald Trump hivatali idejének első napján megszakította kapcsolatait az ENSZ közegészségügyi szervezetével, a WHO-val. Az Egyesült Államok kilépésének okaként a rendelet szövege arra hivatkozik, hogy „a szervezet rosszul kezelte a kínai Wuhanból és más globális egészségügyi válságokból eredő COVID-19 világjárványt. A WHO nem fogadta el a sürgősen szükséges reformokat, és nem tudta bizonyítani függetlenségét a káros politikai befolyástól”. A végzés azt is kimondja, hogy a WHO

méltánytalanul megterhelő kifizetéseket követel” az Egyesült Államoktól.

A szervezet hivatalos közösségi oldalán jelezte, hogy sajnálattal veszi tudomásul azt a bejelentést, valamint remélik, hogy az Egyesült Államok átgondolja a dolgot, és várakozással tekintenek a konstruktív párbeszéd folytatása elé. Erre a bejegyzésre reagált Elon Musk, aki minden hosszabb magyarázat nélkül mindössze egy búcsúcsókot küldött a szervezetnek.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP