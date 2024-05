Nyitókép: RTVS / AFP

„Nem tetszett a kormány politikája, nem értett egyet annak intézkedéseivel, fogta magát és lepuffantotta a miniszterelnököt. Nem hollywoodi filmkockákról van szó, nem Amerikában vagy valamely törzsi viszályok uralta afrikai országban történt, hanem itt a szomszédban, a Mária Valéria híd túloldalán.

Csendes, »jóravaló« öregúrként jellemezték szomszédai, ismerősei a Robert Ficót szerdán életveszélyesen megsebesítő 72 éves szlovák költőt. Nem állt pszichiátriai kezelés alatt, erőszakellenes ligát alapított és gyakran emelte fel a szavát mindenféle agresszió ellen. Nem találnak szavakat a történtekre.

A politikum viszont kezdi megtalálni saját hangját, még visszafogottan ugyan, de máris megkezdődött a bűnbakkeresés, a másik oldalra mutogatás. Önvizsgálatnak, a »mit szúrtunk el ennyire tragikusan?« keresésének egyelőre nyoma sincs, de bűnbak máris találtatott. A Fico politikáját »démonizáló« liberális sajtó a hibás, no, meg a mindenféle hasonszőrű progresszív pártok és politikusok, hangoztatják máris egyes koalíciós politikusok, akik rögvest be is lengették, hogy rövidesen lesz majd nemulass, rend és fegyelem.

Hogy mi lesz, az majd a döntéshozók józanságán múlik, az viszont kétségtelen, hogy a szerdai tragédiához vezető út kikövezése nem tegnap kezdődött és még nem is a szlovák jogállamiság elleni kormányzati intézkedések vagy a közmédia átalakítása elleni tiltakozásokkal. Szlovákiában 2018 óta ez a harmadik súlyos merénylet. Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya maffia általi kivégzése, két meleg fiatal nyílt utcán való agyonlövése, illetve a miniszterelnök elleni támadás egy­aránt azt igazolja, hogy a szavak előbb-utóbb gyilkolni képesek. Ott, ahol a gyűlöletbeszéd uralja a közéletet, ahol a politikum cinikusan eszközként használja az összeesküvés-elméleteket, a haza ellenségeként festi le az ellenfelet, ahol a társadalmi félelemkeltést és agymosást célzottan és szervezetten rendelik a hatalmi célok szolgálatába, ott bármikor jöhet egy bomlott elme, amely még büszke is arra, hogy fizikailag likvidálta az »ellenséget«, mint teszi azt a jámbor lévai költő.”