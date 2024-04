Joe Biden csúfos kudarcot vallott, többé már nem tud erőt mutatni – állítja az amerikai lap

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Irán drón- és rakétatámadása Izrael ellen nyílt agresszió, de nem ez a konfliktus kezdete – olvasható a Wall Street Journal cikkében. Az írás szerint ez annak a háborúnak az eszkalációja, amelyet Irán már hónapok óta folytat Izrael ellen közel-keleti „megbízottjain” keresztül. A különbség most az, hogy Irán igazi arca most már nemcsak az árnyékban, hanem a nyilvánosság előtt is látható.

A hétvégi támadás egy baljós jel arra nézve, hogy Irán a jövőben valószínűleg hajlandó újabb eszkalációs kockázatokat vállalni”

– írják.