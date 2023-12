Demkó Attila beszámolt az USA-beli tapasztalatokról: „A középosztály kétségbeesett, nem halad előre”

Demkó Attila az Infórádió műsorában elemezte, hogy melyek az Európa előtt álló biztonságpolitikai kihívások az orosz-ukrán háború fényében, valamint arra is megpróbált választ adni, hogy meddig számíthat Európa az Egyesült Államok katonai védőernyőjére.

Az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője elmondta, hogy az európai gondolkodásmódot kéne megváltoztatni, ugyanis Franciaország és Németország lakossága együtt kiteszi Oroszország lakoságát, gazdaságilag pedig sokkal erősebbek. Hozzátette azt is, hogy azonban a nukleáris fegyverkezés területén is fel kell zárkóznia EU-nak. A szakértő szerint

az EU-nak is szüksége lenne egy saját nukleáris védernyőre, ugyanis nem lehet számítani minden téren az USA-ra.

Demkó Attila elmondta, hogy az USA társadalma inkább befelé fordulna, és saját problémáira fókuszálna. Elmesélte egy amerikai középosztálybeli szakértő történetét, akinek a lánya meghalt kábítószer-túladagolásban, és felhívta arra a figyelmet, hogy mekkora probléma a drogfogyasztás az USA-ban.

„Mi hozta el az amerikai középosztálynak ezt a kétségbeesését? Hát, hogy nem halad előre, nem halad egyről a kettőre. Az amerikai álomaz volt, hogy minden egyes generáció jobban él. Ez most megállt” – jelentette ki Demkó, aki kitért arra is, hogy jelenleg továbbra is az USA a legerősebb hatalom a világon, azonban a belső társadalmi problémák hosszú távon hatalmas változásokat fognak eredményezni. Kiemelte, hogy

az amerikai változásokra Európának föl kell készülnie, saját hadiipart kell megteremtenie, és stratégiai autonómiát kellene kialakítania.

A videó az alábbiakban tekinthető meg:

***

Nyitókép: Földházi Árpád