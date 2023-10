Nagyon várja a 73 éves leszbikus aktivista, hogy legalizálják Indiában a melegházasságot

A BBC arról ír, hogy mivel az indiai Legfelsőbb Bíróság a következő napokban dönt az azonos neműek házasságának legalizálásáról, egy bizonyos Maya Sharma már izgatottan várja az ítéletet: a 73 éves LMBTQ+ aktivista a nyugati Vadodara városában él női partnerével, tudjuk meg.

Ő is egyike annak a 21 kérelmezőnek – köztük azonos nemű pároknak, transzneműeknek és szervezeteknek –, akik a házassági jogot, egyenlőséget kérik, derül ki. Kilenc másikkal együtt benyújtott beadványa azt is szeretné elérni, hogy az LMBTQ+ emberek a „házasságon kívül is választhassák meg a családjukat”.

Hozzáteszik:

Sharma asszony nem akar házasságot magának – valójában „megveti a fogalmat”, és három évtizeddel ezelőtt kilépett egy heteroszexuális házasságból.

„A házasság kifejezéshez sok asszociáció társul” – mondja, és inkább „élettársi kapcsolatnak” nevezi saját kapcsolatát.

Az ítélet azonban – mondta a BBC-nek – fontos szerepet játszhat abban, hogy felhívja a figyelmet az LMBTQ+ párokat érő erőszakra, és a házasságkötés engedélyezése mellett

esélyt adhat nekik arra, hogy „saját feltételeik szerint válasszák meg” a családjukat,

tudjuk meg.

